Presidiário monitorado por tornozeleira é flagrado traficando entorpecentes e a caminho de uma execução





23 de outubro de 2018, 22:23

Presidiário é preso por tráfico de drogas e suspeito de planejar execução de um homem que escapou de emboscada

Redação Ecos da Notícia

Policiais militares prenderam nesta terça-feira (23), o presidiário em liberdade monitorada por tornozeleira e acreditam terem evitando um crime de execução em que o detento Auricélio Muniz da Silva, de 27 anos e um comparsa também presidiário monitorado estavam prestes a cometer.

De acordo com informações, um homem que prefere não ser identificado teria alugado uma moto parta Auricélio e durante o período em que permaneceu com a moto, ele teria sido multado varias vezes e nesta terça-feira (23), o proprietário da moto procurou Auricélio na intenção de receber o valor das multas.

Ao chegar na casa do presidiário, o proprietário foi instruído a ir no bairro Cidade do Povo, juntamente com a mulher de Auricélio receber o dinheiro que supostamente estaria com um amido do presidiário e combinou que a mulher dele ia no carro com o dono da moto e ele seguiria atrás com um a migo que também seria presidiário em liberdade condicional monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ocorre que no trajeto a mulher de Auricélio pulou do carro em movimento, nesse instante o proprietário da moto desconfiou que estava sendo levado para uma emboscada na Cidade do Povo e deu meia volta seguindo em direção a Companhia de Trânsito da Polícia Militar onde pediu socorro.

Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e ao receber as informações da vitima que o suspeitos eram monitorados conseguiram através do sistema de monitoramento do IAPEN localizar Auricélio Muniz que estava em uma casa no Conjunto Arueira.

Ele foi preso e na casa a polícia encontrou maconha, munição e balança de precisão. O comparsa dele cortou a tornozeleira e conseguiu fugir, mas já foi identificado.