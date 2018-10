Homem de 70 anos é condenado a 25 anos de prisão por abusar de três crianças

Por G1 Acre –

Um idoso de 70 anos foi condenado a 26 de prisão por abusar sexualmente de três crianças, de 10, 9 e 5 anos, em Santa Rosa do Purus, interior do Acre. O crime ocorreu em outubro de 2016. A sentença foi publicada no site do Ministério Público do Acre (MP-AC) nesta terça-feira (24).