Chance de título do Palmeiras aumenta para 81,1% com empate do Inter

23 de outubro de 2018, 23:24

O Palmeiras viu sua chance de título no Brasileiro aumentar para 81,1% com o empate por 2 a 2 entre Internacional e Santos na segunda-feira (22), apontam cálculos do site Chance de Gol.

O jogo no Beira-Rio fechou a 30ª rodada, na qual o time alviverde ampliou a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará no domingo (21).

O Palmeiras tinha 77% de chances segundo os cálculos realizados após as partidas do final de semana. Já o Internacional, com o empate em casa, viu a sua probabilidade cair de 12% para 7,2%. Na classificação, a diferença entre os clubes é de cinco pontos.

Agora segundo colocado, a quatro pontos da líder, o Flamengo termina a rodada com 11,4% de chance de ser campeões. Os dois primeiros colocados se enfrentam no próximo sábado (27), no Rio de Janeiro.

A análise realizada pelo Chance de Gol leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pela permanência na Série A, em que um time que já está na zona de rebaixamento tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.

Veja as possibilidades estimadas pelo Chance de Gol:

Chances de título:

1 – Palmeiras (62 pontos) – 81,1 % de chances

2 – Flamengo (58 pontos) – 11,4%

3 – Internacional (57 pontos) – 7,2%

4 – São Paulo (53 pontos) – 0,1%

5 – Grêmio (52 pontos) – 0,3%

Chances de Libertadores:

1 – Palmeiras (62 pontos) – quase 100% de chances

2 – Flamengo (58 pontos) – 99,9%

3 – Internacional (57 pontos) – quase 100%

4 – São Paulo (53 pontos) – 98,3%

5 – Grêmio (52 pontos) – 99%

6 – Atlético-MG (46 pontos) – 58,1%

7 – Santos (43 pontos) – 21,6%

8 – Atlético-PR (40 pontos) – 9,5%

9 – Fluminense (40 pontos) – 0,9%

10 – Cruzeiro (40 pontos) – Já está na Libertadores

11 – Bahia (37 pontos) – 0,5%12 – Corinthians (36 pontos) – 0,1%

Risco de rebaixamento:

8 – Atlético-PR (40 pontos) – 0,02% de risco

9 – Fluminense (40 pontos) – 0,1%

10 – Cruzeiro (40 pontos) – quase 0%

11 – Bahia (37 pontos) – 1,2%

12 – Corinthians (36 pontos) – 3,5%

13 – Botafogo (35 pontos) – 25,9%

14 – Vasco (34 pontos) – 27,6%

15 – América-MG (34 pontos) – 26%

16 – Vitória (33 pontos) – 43,6%

17 – Ceará (31 pontos) – 22,8%

18 – Chapecoense (31 pontos) – 62,6%

19 – Sport (30 pontos) – 86,6%

20 – Paraná (17 pontos) – quase 100%

Com informações da Folhapress.