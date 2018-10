Brasileira é morta a tiros pelo marido na Bolívia





23 de outubro de 2018, 22:01

Da Redação Ecos da Notícia/ com informações oaltoacre –

Jessica dos Santos de Paula, brasileira, 26 anos, que morava em Epitaciolândia, foi morta na manhã desta terça-feira, 23, com quatro tiros na cidade de Cobija, capital de Pando, na Bolívia, na fronteira do Acre.

O corpo de Jessica está no necrotério do hospital boliviano Roberto Galindo à espera dos familiares da jovem que moram em Humaitá, município do Amazonas.

Segundo foi apurado por pessoas que conheciam a vítima no hospital universitário Roberto Galindo, localizado na cidade de Cobija, capital do estado de Pando – lado boliviano, onde está o corpo, o relacionamento era conturbado e com vários registros de violência doméstica. Alguns desses casos estão registrados na delegacia de Epitaciolândia.

Jéssica Santos de Paula (26), teria passado uma temporada em sua cidade natal de Eirunepé (AM), quando resolveu voltar e reatou o conturbado relacionamento a cerca de três dias atrás. Na manhã de hoje, dia 23, se encontrava na casa da cunhada identificada como Rosemira Alves, quando Euclides Alves de Oliveira (28), teria encontrado uma mensagem no celular e teve uma crise de ciúmes.

Jéssica teria sido espancada e em seguida, o acusado sacou de uma arma efetuando cerca de quatro disparos, acertando um no rosto, dois no abdômen e um no braço esquerdo. A mulher ainda foi socorrida com vida para o hospital universitário Roberto Galindo, mas, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O suspeito, Euclides Alves de Oliveira, fugiu tomando rumo ignorado. As autoridades da Policia Nacional Boliviana foram acionadas e também do lado brasileiro.

Foi informado que o pai, que mora no Amazonas, já estaria sabendo da tragédia com sua filha. O mesmo já estaria viajando para a fronteira, afim de reconhecer o corpo e realizar o translado para a cidade natal.