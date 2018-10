Agência Nacional quer encerrar concessão para construir linha de energia no Acre

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu hoje (23) que vai propor ao Ministério de Minas e Energia a extinção do contrato de concessão da linha de transmissão de energia Rio Branco-Feijó-Cruzeiro do Sul, que seria construída pela Eletronorte no estado do Acre.

Por Agência Brasil –

A linha, com 657 quilômetros de extensão foi arrematada pela estatal em leilão de 2013 e deveria ter entrado em operação comercial em janeiro de 2017.

A construção do linhão devia atender municípios como Feijó, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e ainda Guajará, no Amazonas para integrá-los ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, o gasto anual com a operação de usinas termelétricas a óleo combustível para atendimentos às localidades é de cerca de R$ 172 milhões

A Eletronorte assinou o contrato para a construção em 2014 e chegou a obter em 2015, a Licença de Instalação do trecho da linha que vai de Rio Branco a Feijó. Mesmo com a licença, as obras que atenderiam os municípios de Feijó e Tarauacá não foram iniciadas. Mas, de acordo com a empresa, não foi possível iniciar as obras devido a mudanças no traçado da linha, para evitar a passagem pela Terra Indígena Campinas- Katukina e pela Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade.

Após recomendar a caducidade, a linha deverá ser ofertada novamente nos próximos leilões.