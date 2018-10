Gladson Cameli visita MPE e destaca parcerias pelo desenvolvimento do Acre





Durante visita ao Ministério Público Estadual (MPE), nesta sexta-feira (19), o senador da República e governador eleito do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), destacou a importância da união entre os Poderes e Instituições para o combate à violência e o desenvolvimento do estado.







Gladson Cameli fez questão de lembrar que todos os Poderes e Instituições são fundamentais para o combate à violência e para a geração de emprego e renda.

“Os Poderes e Instituições são importantes para a fase de transição e para o governo. Por isso, estou fazendo essas visitas e pedindo apoio para que possamos unir forças em prol de um Acre melhor para todas as nossas famílias. Reafirmo meu compromisso de manter uma boa relação com todos os órgãos, pensando sempre no bem da população acreana”, afirmou o senador.

A procuradora-geral do MPE, Kátia Rejane Araújo Rodrigues, disse que leu todo o Plano de Governo de Gladson Cameli, ressaltando que foram apresentados pontos importantes que beneficiam a população acreana.

“Para nós é uma grande satisfação receber o governador eleito do nosso estado. A harmonia entre as instituições é algo extremamente importante para o estado democrático de direito. Prezamos por manter essa relação institucional saudável entre o Ministério Público e o poder executivo. Da nossa parte reafirmamos esse compromisso”, disse a procuradora.

O procurador-geral adjunto para assuntos administrativos e institucionais, Oswaldo D’ Albuquerque, agradeceu pelas emendas parlamentares destinadas por Gladson Cameli e que foram executadas em sua gestão, como procurador-geral de Justiça.

“O senador Gladson Cameli sempre foi um grande parceiro. Tenho certeza que a sua gestão irá se solidificar, com grandes parcerias. Com seu apoio construímos as sedes em Sena Madureira e Mâncio Lima, além de modernizarmos todo nosso sistema de informática. Como retribuição, entregamos a ele a medalha da Ordem do Mérito do MPE, a maior honraria concedida pelo nosso Ministério Público”, destacou.

Durante o encontro com procuradores e promotores, Gladson Cameli lembrou que é de fundamental importância a adoção de medidas que garantam oportunidade para as famílias, com melhorias na Saúde, Educação e Geração de Emprego e Renda, visando o combate à violência.

Também participaram do encontro procurador Celso Jerônimo de Souza, corregedor-geral do MPE; Sammy Barbosa Lopes, procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos; os procuradores de Justiça, Patrícia Rêgo, Carlos Maia, Rita de Cássia Nogueira, Álvaro Pereira, Edmar Monteiro, Vanda Milani e os promotores Joana D’ Arc Dias, Rodrigo curti e Almir Branco.