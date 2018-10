Corpo de mulher desaparecida há três dias é encontrado dentro d apartamento





19 de outubro de 2018, 23:07

Moradores da rua Antonio Pinheiro Sobrinho, no bairro Santa Quitéria, próximo ao Horto Florestal estavam incomodados com forte mau cheiro e decidiram descobrir do que se tratava e acharam o corpo de uma mulher dentro de um apartamento.

Redação Ecos da Notícia –

Os moradores acionaram a Polícia Militar que constatou se tratar do corpo de Josiane Silva Menezes, que estava desaparecida desde a ultima quarta-feira (17) e que já existia registro do sumiço da mulher.

Segundo informações de familiares a mulher saiu de casa na quarta-feira e não mais retornou. Parentes da vítima registraram o desaparecimento na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP e na manhã desta sexta-feira (19), foram a um comitê onde Josiane trabalhava e no local ouviram comentários dos moradores que do apartamento exalava um mau cheiro, foi quando um morador decidiu ver o que estava acontecendo e encontrou o corpo da mulher.

Duas pessoas foram encaminhadas a Delegacia para serem ouvidas, mas a polícia não divulgou se são suspeitas ou não da morte da mulher que foi constatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML se tratar de um homicídio, pois foram encontradas marcam de perfuração de faca no corpo e pancadas na cabeça da vítima.