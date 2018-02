Médico Giovanni Casseb está internado na UTI do Pronto Socorro

O médico e professor do curso de medicina, Giovani Casseb que presta serviço no Pronto Socorro e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi internado na tarde desta terça-feira (20), na Unidade de Tratamento Intensivo UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações o médico foi levado a unidade de urgência e emergência, pelo próprio pai Bady Casseb, por volta das 10 horas apresentando um quadro de arritmia cardíaca acentuada.

Após exames e imediata intervenção de medicamentos o quadro se manteve e o cardiologista que o acompanhava decidiu envia-ló para a UTI afim de prevenir algo mais grave.

Segundo informações de familiares do médico o quadro agora é estável, mas o médico Giovanni Casseb continua sendo monitorado por equipamentos.

Ainda de acordo com informações na noite de segunda-feira, o médico Giovanni prestou serviço no Pronto Socorro, ao fim do plantão foi para o SAMU onde é um dos médicos coordenadores das equipes.

