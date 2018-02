Mais de metade dos deputados do Acre votam pela intervenção federal no RJ

Os deputados federais César Messias (PSB), Alan Rick (DEM), Major Rocha (PSDB), além de Jéssica Sales e Flaviano Melo, ambos do PMDB, votaram na madrugada desta terça-feira, 20, na Câmara Federal, pela intervenção federal no Rio de Janeiro, proposta pelo Governo Temer (PMDB) com o objetivo de frear a escalada da violência na antiga capital do País. Léo de Brito e Raimundo Angelim, ambos do PT, votaram contra. Moisés Diniz (PCdoB) não aparece na lista dos votantes. O projeto terminou aprovado pelo placar de 340 a 72.

