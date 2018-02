Funcionário do Hospital de Sena sofre parada cardíaca e morre a caminho de Rio Branco

O corpo de Francisco Benício está sendo trazido para Sena Madureira

Um morador bastante conhecido em Sena Madureira e que trabalhava no Hospital João Câncio Fernandes morreu na noite desta terça-feira, 20. Trata-se do funcionário público Francisco Benício Neves dos Santos, 53 anos de idade, que integrava a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações, na tarde de hoje Benício passou mal e deu entrada no hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para Rio Branco. Devido a gravidade da situação, a direção do hospital de Sena solicitou que uma unidade avançada do SAMU de Rio Branco viesse ao encontro da ambulância de Sena, mas antes de chegar na capital acreana ele sofreu uma parada cardíaca e acabou morrendo.

A notícia pegou amigos, familiares e funcionários de surpresa, isso porque ontem mesmo Benício Neves cumpriu o seu plantão no SAMU.

Pelas redes sociais, o diretor-geral do Hospital João Câncio Fernandes, Juza Bispo, lamentou a perda. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido irmão e técnico de enfermagem Francisco Benício. Ele era um funcionário exemplar, dedicado e muito querido por seus companheiros. Pedimos a Deus, nesse momento de dor, que conforte todos os familiares e amigos”, comentou.

