Após 5 dias, bombeiros suspendem temporariamente buscas por jovem que desapareceu em igarapé de Rio Branco

Família afirma que continua fazendo buscas em canoa por conta própria. Raimundo Rodrigues, de 16 anos, está desaparecido desde o dia 14 deste mês.

O Corpo de Bombeiros informou que suspendeu, temporariamente, desde segunda-feira (19), as buscas por Raimundo da Silva Rodrigues, de 16 anos.

O jovem sumiu no último dia 14 deste mês, quando tomava banho no Igarapé São Francisco, na região do bairro Tropical, em Rio Branco.

A suspensão, após 5 dias de buscas, ocorreu devido à situação de perigo com a profundidade e forte correnteza no manancial, segundo informou o major dos bombeiros Cláudio Falcão.

No entanto, ele afirma que devem retornar a procura quando o local apresentar menos riscos aos mergulhadores.

“Com essas condições, não vamos colocar em risco os mergulhadores e nem conseguir fazer um trabalho eficiente como é necessário. Vamos monitorar o nível do igarapé e também a correnteza. Da forma que está quando chegamos no fundo do igarapé não há como se locomover e não temos o que fazer”, explica.

Jovem desapareceu ao tomar banho em igarapé que transbordou em Rio Branco (Foto: Lillian Lima/Rede Amazônica Acre)

Inconsolável, a família afirma que vai continuar fazendo buscas por conta própria em uma canoa emprestada. A mãe de Rodrigues, a dona de casa Diana Cláudia da Silva, de 41 anos, relata que os familiares saem de casa por volta de 8h da manhã e encerram as buscas somente às 16h.

“Tenho fé que vamos encontrar ele, que vamos encontrar o corpo do meu filho. Não vamos desistir, enquanto eu tiver forças vou procurar por ele”, afirma.

A tia do adolescente, Josélia da Silva, de 36 anos, diz que as condições do igarapé estão melhores e que, apesar de o nível não ter baixado, a correnteza diminuiu.

“No domingo (18) realmente estava bem perigoso, mas agora está bem melhor. Agora a água está mais parada, também falta um pouco de boa vontade de ajudar. De qualquer forma não perdemos a esperança de encontrar meu sobrinho e vamos fazer o que for possível”, finaliza.