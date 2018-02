Agente penitenciário é preso tentando entrar com munição em presídio do Acre

O agente penitenciário Marivaldo Victor da Silva foi preso na manhã desta terça-feira quando tentava entrar com munição dentro do Presídio Antônio Amaro, em Rio Branco. A unidade prisional é considerada de segurança máxima. A munição apreendida em poder do agente é de uso exclusivo das forças policiais. A prisão foi realizada por Agentes da D.R.E. (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). No carro do agente foram encontradas cartas enviadas de presos para familiares

