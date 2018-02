Rio Iaco se aproxima da cota de transbordo e já atinge bairros no interior do Acre

Manancial marcou 15,10 metros na manhã desta segunda (19) em Sena Madureira. Ao menos quatro bairros já foram atingidos pelas águas e duas famílias saíram de casa para ficar com parentes.

Com as constantes chuvas no Acre, os rios no interior do estado também apresentaram aumento no volume de águas. O Rio Iaco, na cidade de Sena Madureira, está a 10 centímetros da cota de transbordo, que é 15,20 metros. Cerca de quatro bairros foram atingidos e duas famílias saíram de casa para ficar com parentes.

A Defesa Civil da cidade informou que o nível do manancial marcou 15,09 metros na primeira medição desta segunda-feira (19). Já às 9h, as águas subiram um centímetro e marcaram 15,10 metros.

O coordenador do órgão, Carlos D’Ávila, contou ao G1 que os principais bairros afetados são: Amarílio, Cafezal e o Centro. Ele disse que choveu cerca de 7,4 milímetros na cidade durante o fim de semana.

Águas do Rio Iaco já atingem algumas famílias e Defesa Civil monitora situação (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Acre)

“O primeiro bairro afetado foi a Praia do Amarílio, que as famílias construíram as casas dentro do rio. No bairro Cafezal, também as casas foram atingidas pelos córregos. São casas construídas na beira do rio, qualquer coisa alaga. O Centro da cidade também já começou a ser afetado pelas águas”, comentou.

Ainda segundo o coordenador, o órgão vai começar a construir os abrigos logo após o rio atingir a marca de transbordo. Ele disse que a previsão é de vazante do manancial.

“Em três horas, o rio aumentou só um centímetro, então, está diminuindo. Temos notícias das cabeceiras do rio que estão vazando, vamos esperar que chegue aqui. Fornecemos apenas transporte [para as famílias]. São pessoas do bairro do Amarílio. Estamos monitorando a situação junto com o Corpo de Bombeiros”, garantiu.

Nível do Rio Iaco se aproxima da cota de transbordamento (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Acre)