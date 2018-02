Prefeito Tanizio Sá garante 350 mil para reabertura de ramais em Manoel Urbano

O Prefeito do Município de Manoel Urbano esteve durante a última sexta-feira, no INCRA em Rio Branco, e participou de uma reunião com os escultores e coordenadores do INCRA e conseguiu de imediato 350 mil reais que serão usados na reabertura dos ramais existentes no município, de acordo com o prefeito Tanizio Sá tudo na sua gestão tem que ser buscado com antecedência para não prejudicar o andamento da programação de abertura e reabertura de ramais.

Afirmou ainda que com está agilidade os produtores vão retirar suas produções em tempo real, além de suprirem outras necessidades em suas localidades rurais finalizou.

Ronaldo Duarte