Polícia Militar prende suspeitos de participar de homicídio no Vila Acre

A Polícia Civil prendeu horas após o crime, dois homens suspeitos de participar da morte de Francicley Marques de Souza, de 27 anos, assassinado a tiros na frente da esposa e dos filhos na sexta-feira (16) em uma residência do Ramal do Canil, região do bairro Vila Acre.

Foram presos, Edson Evangelista Francisco, de 52 anos e Eduardo Costa, de 21 anos. A morte teria sido encomendada pelos conselheiros do Comando Vermelho através de grupo de WhatsApp. Os veículos utilizados lata o crime também foram apreendidos.

Segundo consta nas investigações, a vítima teria participado de um ataque ocorrido no ano passado, no bairro Seis de Agosto, onde uma mulher grávida e o bebe morreram após ser alvo de tiros no beco São Domingos. Francicley teria participado do crime conduzindo o veículo envolvido.