LUTO: Catraieiro antigo do Segundo Distrito morre no hospital de Sena

Um dos moradores mais antigos do Bairro Segundo Distrito faleceu nesta semana no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Trata-se do catraieiro José Eugênio de Oliveira, 86 anos de idade, conhecido como “Zé Maximiano”.

Oriundo do seringal Itamaraty, alto rio Iaco, “Zé Maximiano” trabalhou cerca de 25 anos como catraieiro no conhecido porto do Zé pato que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena. “Quando ele começou a catraia era na base do remo, mesmo assim, não mediu esforços para trabalhar e criar todos os filhos”, lembra Toim Apolinário, amigo do idoso e atualmente presidente do Bairro Niterói.

Para Toim Apolinário, trata-se de uma grande perda. “Ele deixou um grande legado não somente para a família como também para os amigos e conhecidos. Vai fazer muita falta em nossa comunidade”, comentou.

O catraieiro foi acometido por um tipo de câncer e não teve como se reabilitar. Ele faleceu ontem de manhã, volta das 6 horas, e o sepultamento foi realizado na manhã desta segunda-feira, 19, no Cemitério do próprio Bairro, onde parentes e amigos compareceram para prestar as últimas homenagens.