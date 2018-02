Em Rio Branco, manifestantes fazem protesto no terminal contra a reforma da Previdência e privatização

Manifestantes fazem um protesto, na manhã desta segunda-feira (19), contra a reforma da Previdência, a privatização de serviços públicos e também contra a PEC que congela os gastos públicos por 20 anos. O ato o ocorre no Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco, e iniciou às 8h30. O movimento ocorre em várias capitais do Brasil.

Além da Central Única dos Trabalhadores (CUT), também participam do protesto representantes da Associação de Docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac), Sindicado dos Urbanitários do Acre, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Trabahadores em Educação do Acre (Sinteac), entre outros.