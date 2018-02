Com Rio Acre acima da cota de transbordo, Deracre faz retirada de balseiros para evitar danos em pontes na capital

Com o Rio Acre acima da cota de transbordo, que é de 14 metros, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) iniciou uma operação para a retirada de balseiros – pedaços de árvores e outras vegetações que são arrastadas pelas águas – que acabaram se acumulando nas pilastras das pontes em Rio Branco e podem causar danos estruturais.

Os balseiros são carregados pela correnteza e se acumularam principalmente nas Pontes Juscelino kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, conhecida como Ponte de Concreto, que ficam no Centro da capital acreana. Mas, o Deracre também monitora a situação na Passarela Joaquim Macedo e também na 4ª Ponte.

Ao G1 , o diretor do Deracre, Cristovam Moura, explicou que uma equipe de ao menos oito pessoas trabalha se revesando para fazer a retirada dos balseiros.

“Há dois fatores importantes para a retirada, o primeiro é que os balseiros podem comprometer a estrutura das pontes e também a navegabilidade dos nossos rios. Então, queremos dar garantia estrutural às construções e permitir que o curso do rio esteja normal”, afirma.

O Rio Acre, de acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, ultrapassou a cota de inundação e atingiu 14,17 metros às 12 desta segunda-feira (19). Três bairros da capital acreana já foram afetados pelas águas, de acordo com o órgão, mas somente no bairro Ayrton Senna uma família foi retirada para a casa de parentes.