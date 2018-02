Após enxurrada que atingiu 60 famílias, Defesa Civil inicia trabalho de limpeza em ruas de Brasileia

Água de bueiros invadiu casas e alagou seis dos nove bairros durante o final de semana. Defesa Civil faz drenagem nesta segunda (19) para evitar nova enxurrada.

A forte enxurrada registrada na cidade de Brasileia, interior do Acre, durante o final de semana, atingiu 60 famílias e causou estragos aos moradores. Nesta segunda-feira (19), as águas dos bueiros baixaram e as famílias iniciaram os trabalhos de limpeza.

A Defesa Civil da cidade informou que na madrugada de sábado (17) choveu 107 milímetros e na tarde de domingo (18) 80 milímetros.

Ainda segundo o órgão, seis dos nove bairros de Brasileia foram afetados pela enxurrada. O nível do Rio Acre no município marcou 6,45 metros às 9h desta manhã. Já às 12h, o manancial baixou para 5,18 metros.

Moradores tiveram casas invadidas por água durante enxurrada (Foto: Alexandre Lima/Arquivo pessoal)

“Ontem [domingo,18] durante a tarde teve uma grande chuva. Choveu por cerca de uma hora e, tendo em vista que temos um parque centenário no Centro da cidade, que é um lago, com a chuva de sábado, o lago transbordou. Hoje está tudo tranquilo e estamos fazendo o trabalho de drenagem no parque”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Francisco Andrade Lima.

O coordenador acrescentou ainda que as águas subiram uns 20 centímetros dentro das casas durante a enxurrada. Para ajudar os moradores, foram distribuídos kits com produtos de limpeza. De acordo com Lima, a previsão é de chuva para esta segunda.

“O tempo está fechado, a previsão é de chuva na parte da tarde, mas estamos fazendo o trabalho de desobstrução de bueiros e limpeza”, concluiu.