VIOLÊNCIA: Adolescente é socorrido em estado grave após ser atacado a pauladas

Homem que o acusava de ter furtado uma bomba d’água.

Um adolescente de 16 anos foi brutalmente agredido na tarde deste domingo (18), na Rua Daniela com Enrico Caruso, bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o menor foi agredido com pauladas e socos por um homem que o acusava de ter furtado uma bomba d’água. O adolescente caiu ao solo agonizando com graves lesões na cabeça e o suspeito fugiu.

O menor foi socorrido às pressas para o hospital João Paulo II. A Polícia Militar foi ao local e registrou a ocorrência. Ninguém foi preso.