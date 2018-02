Vídeo: Forças de segurança do Acre e Bolívia fazem operação na fronteira

Como forma de promover a segurança pública em regiões fronteiriças foi dado início neste final de semana a uma mega operação nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, Polícia Civil Policia Militar e Corpo de Bombeiros.

O objetivo principal é em parceria com a Bolívia, combater crimes como tráfico de drogas e roubo a veículos que é o que fomenta os demais tipos de crimes que vem ocorrendo no estado. Para o secretário de segurança, Emylson Farias, este era um dever a ser cumprido pelo governo federal, porém, já que não está sendo cumprindo resta ao estado intervir para que se mantenha a ordem pública e o combate ao crime organizado.

“O que nós queríamos era que a união cumprisse seu papel de cuidar das fronteiras, mas aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Tudo que está em nosso alcance nós estamos fazendo. Em Rio Branco já estamos começando a experimentar uma redução no número de crimes, verificamos que no mapa da violência em que se coloca os nove estados mais violentos do país, o Acre segue resistindo muito firme, mesmo com as fronteiras abertas. Então nós vemos a necessidade de ter que fortalecer a fiscalização mesmo que não seja atribuição nossa” disse Emylson Farias.

A operação trabalha na fronteira com cerca de 50 homens, mas, sem descuidar do efetivo e as operações que continuam na capital. Até o momento não foi divulgado o número de prisões ou apreensões resultantes desta força tarefa feita pela segurança pública.

Com ac24horas.com