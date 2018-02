Justiça entrega 60 cestas básicas a vítimas de enxurrada em Rio Branco

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) entregou, neste sábado (17), 60 cestas básicas, além de roupas, sapatos, produtos de higiene e fraldas descartáveis para as famílias atingidas pelo alagamento em Rio Branco, após enxurrada.

O presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre (Asmac), Luís Camolez, informou que a associação aderiu à campanha e entregou as cestas básicas com ajuda de doações. Segundo ele, foi feito um levantamento dos itens mais necessários.