ATENTADO: Apenado é baleado enquanto jogava bola na capital

A vítima tem passagens po tráfico e tentativa de roubo.

O atentado a tiros praticado contra o apenado monitorado por tornozeleira eletrônica, Marcelino N. N., 32, aconteceu na tarde deste domingo (18), na Rua México, bairro Embratel, na capital.

Segundo a polícia, o apenado informou que estava jogando bola na rua, no momento em que dois homens em uma motocicleta passaram efetuando cerca de 10 tiros na direção dele. A vítima correu e foi atingida apenas com um tiro no pé.

A dupla empreendeu fuga sem deixar rastros. Uma equipe do Samu foi ao local e socorreu Marcelino para o hospital João Paulo II. O apenado responde por crime de tráfico de drogas e tem passagem também por tentativa de roubo. A Polícia Civil investiga o caso.