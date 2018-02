Acidente de carro com deputado estadual é registrado na BR-364

A frente do carro ficou destruída, restando apenas danos materiais.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira, 16, entre os municípios de Vilhena e Pimenta Bueno.

O veículo era ocupado por 4 pessoas, entre elas o deputado estadual Só na Bença. De acordo com relatos a comitiva retornava de uma reunião do MBD no município de Vilhena (RO), contudo numa altura da BR-364 um bezerro atravessou a pista fazendo com que a camionete batesse violentamente contra o animal.

Dos 4 ocupantes, nenhum sofreu ferimentos. Em sua rede social o deputado expressou o livramento de sua equipe, “Obrigado Deus, mais uma vez sua mão poderosa sustentou a mim e minha equipe”, “O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?” Salmos 27:1, aclamou o parlamentar.

