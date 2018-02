Rio Iaco marca mais de 14 metros e ultrapassa cota de alerta em Sena Madureira

O Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu 14,17 metros, na medição feita às 6h deste sábado (17), e ultrapassou a cota de alerta que é de 14 metros. Com esse nível, o manancial fica a pouco mais de um metro da cota de transbordo que é de 15,20 m.

Rio Iaco atingiu 14,17 metros neste sábado (17) e Defesa Civil diz que monitora aumento no volume de águas (Foto: Aldejane Pinto/Arquivo Pessoal)

Na sexta (16) o Rio Iaco atingiu, até as 6h, 13,40 metros e apresentou um aumento de quase um metro em 24 horas ao marcar 14,17 metros neste sábado (17).

No início do mês, no dia 6 de fevereiro, o manancial subiu quase dois metros em 24 horas e a Defesa Civil informou que estava monitorando o volume de chuvas.