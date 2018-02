Homem é condenado a pagar R$ 1 mil após fazer acusações e ofender empresário do Acre pelo Facebook

Um enfermeiro foi condenado a pagar indenização por danos morais após fazer comentários ofensivos contra o empresário Mário Correia em uma postagem no Facebook.

A condenação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Correia informou que o caso aconteceu no ano passado. Segundo ele, que tem um site de notícias da cidade de Feijó, no interior do Acre, os comentários ofensivos foram feitos pelo enfermeiro após a publicação de uma matéria que fala sobre a esposa do enfermeiro.

O G1 tentou entrar em contato com o enfermeiro, mas não obteve sucesso.

Após a postagem, o acusado teria ido à página oficial do site na rede social facebook e feito comentários chamando o empresário de mentiroso e fazendo acusações sobre ele, dizendo que tinha envolvimento com um crime.

“Publiquei uma matéria do Ministério Público, que pedia a condenação da esposa dele, que é enfermeira no hospital da cidade. Sempre publico notícias do judiciário no meu site, e essa notícia eu publiquei. Depois, fui vítima de agressão de várias formas, ele me chamou de mentiroso, disse que minha postagem era mentirosa, que eu tinha um passado negro. Uma série de outros adjetivos”, afirmou Correia.

Constrangido com a situação, o empresário resolveu acionar a Justiça para denunciar as ofensas. “Se tinha algo de errado com a matéria, ele teria que ver com o MP. Me senti constrangido, porque tenho família, não tenho nenhum problema judicial. Então, resolvi entrar na Justiça tanto na área civil como criminal”, disse o empresário.

Na decisão, o juiz de Direito Alex Oivane entendeu que as postagens feitas pelo enfermeiro no Facebook foram de fato ofensivas à honra e imagem do empresário.