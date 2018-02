Fim de semana deve ser de pouco sol e pancadas de chuva no Acre

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê, para o fim de semana, dias nublados e abafados em todo o Acre. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e pode ocorrer chuva com trovoadas no sábado (17).

Já no domingo (18), o acúmulo de umidade sobre o sul da Amazônia também favorece a formação de muitas nuvens carregadas no estado. Por conta disso, a previsão para todas as regiões é de que o sol apareça pouco e sempre entre muitas nuvens.