“Deixem para se preocupar comigo depois que eu for governador”, diz Gladson sobre ataques

O senador Gladson Cameli (PP), agredido esses dias do pós enchente em Rio Branco por grupos supostamente ligados ao Governo, deslocados para atuar, principalmente, nas redes sociais, lamentou a perda de tempo de uma equipe de Estado com a pessoa dele. “Deixem para se preocupar comigo depois que eu for governador, minha gente. Por enquanto minhas obrigações são como senador da República e eu as tenho cumprido como manda o figurino, graças a Deus”, afirmou ao Blog esta manhã.

Gladson Cameli diz ainda que já esperava esse desespero de tentar ligar ele aos problemas de Rio Branco, que na verdade são da alçada do prefeito Marcus Alexandre (PT). “Estou sabendo que eles colocaram um desses jornais ligados a eles para fazer uma varredura na minha vida. Estão investigando até meus bisavós, mas eu estou tranquilo, porque o Ministério Público também me investigou e ao invés de me denunciar, me deu uma das maiores condecorações que um cidadão de bem recebe dessa instituição. Então deixa eles perderem tempo comigo. Só assim esquecem de fazer campanha para o candidato deles, que não tem mais nem o que prometer para o povo acreano, depois de desgastados 20 anos ocupando o poder”, assegurou