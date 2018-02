Buscas por jovem que sumiu em igarapé de Rio Branco continuam, mas correnteza impede mergulhos

Mergulhos deveriam começar nesse sábado (17), mas alto nível do igarapé e correnteza oferecem riscos aos mergulhadores. Raimundo Rodrigues, de 16 anos, está desaparecido desde o dia 14 deste mês.

O Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo jovem Raimundo da Silva Rodrigues, de 16 anos, mas afirma que a correnteza e o alto nível do Igarapé São Francisco, onde o adolescente desapareceu no último dia 14 desse mês, impedem os mergulhos que deveriam começar a serem feitos no local neste sábado (17).

Rodrigues e os amigos tomavam banho no igarapé, na região do bairro Tropical, quando sumiu nas águas.

Desesperada, a família também decidiu ajudar nas buscas usando uma canoa emprestada. A mãe de Rodrigues, a dona de casa Diana Cláudia da Silva, de 41 anos, disse ao G1 que tem esperanças de encontrar o filho com vida.

“Estamos no local desde o dia do desaparecimento. A nossa expectativa era que o igarapé apresentasse uma baixa hoje [sábado, 17], mas infelizmente não foi o suficiente. O igarapé não oferece nenhuma segurança para que a gente consiga fazer os mergulhos”, lamenta o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Mergulhos em igarapé deveriam começar neste sábado (17), mas bombeiros dizem que correnteza oferece risco aos mergulhadores (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Falcão explica que as buscas estão sendo feitas em barcos e com a presença dos mergulhadores, mas as tentativas de mergulho devem ser feitas somente em alguns pontos que se mostraram mais secos. “Por enquanto, infelizmente, não temos novidades em relação a achar esse rapaz”, finaliza.

Raimundo da Silva Rodrigues, de 16 anos, desapareceu na quarta (14), no Igarapé São Francisco, em Rio Branco. (Foto: Arquivo da família)