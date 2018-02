Rio Acre estabiliza e marca 12,54 metros na manhã desta sexta, em Rio Branco

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, estabilizou e marcou 12,54 metros na manhã desta sexta-feira, dia 16. A medição foi pela Defesa Civil Municipal. Na quinta, dia 15, o manancial estava com lâmina d’água de 13,08 metros, ou seja, houve uma redução de mais de meio metro.

O Rio Acre teve o nível elevado de forma acentuada na quarta-feira, logo após o temporal que atingiu a Capital. Foram 10 horas de chuva intensa, e mais de 277 milímetros de água, segundo as autoridades. Mais que o previsto para todo o mês de fevereiro. Resultado: prejuízo a mais de 1.500 famílias atingidas por enxurradas.

Diante dos problemas, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT), decretou Situação de Emergência na Capital. Para isso, assinou e mandou publicar, na noite desta quinta-feira, dia 15, um decreto municipal com a determinação e respectivas justificativas. Agora, o documento será enviado a Brasília (DF), onde a União poderá ou não reconhecê-lo, por meio da Defesa Civil Nacional.

Segundo o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco o decreto dará maior celeridade no processo de resposta e assistência as pessoas atingidas, e na busca por apoio do governo federal por meio da Defesa Civil Nacional.