Polícia Civil prende 14 pessoas ligadas a organização criminosa em Sena Madureira e Manoel Urbano

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira, dia 16, mais uma fase da Operação Impactus, em ofensiva contra os crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa. Ao todo, 14 pessoas foram detidas e outros dois menores apreendidos. Homens da capital e interior aturam na ação integrada.

Segundo a Polícia Civil, esta é a quarta operação realizada pela Polícia Civil somente em fevereiro. Desde a Operação Repatriar, realizada no último dia 6, quase cem pessoas já foram presas em diversas regiões do Acre.

O governo do Estado vai contratar mais quinhentos agentes de segurança por meio de dois concursos públicos que se encontram em fase final. Serão 250 policiais civis e 250 policiais militares, que, juntos, reforçarão as forças de segurança no combate à criminalidade.