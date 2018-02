PM prende indivíduo que estava cometendo uma série de furtos no Centro da Capital

Após a realização de uma denúncia anônima, policiais militares do Primeiro Batalhão (1° BPM) prenderam Eliton Oliveira de Lima, de 26 anos, suspeito de realizar vários furtos na região central e, inclusive, o arrombamento a agência da Caixa Econômica Federal, do bairro Bosque, e o furto que ganhou notoriedade após o mesmo ter realizado o “sinal da cruz”, antes de cometer mais um delito a um estabelecimento comercial. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 15, na rua Marechal Rondon, bairro “Papoco”.

De acordo com a guarnição, após terem sido informados sobre o paradeiro do agente que estaria cometendo inúmeros furtos na região central e no bairro Bosque, deslocaram-se para o local onde supostamente estaria homiziado o envolvido. Chegando lá, o agente assim que visualizou os militares, iniciou uma tentativa de fuga que foi frustrada pela guarnição.

O agente, após ter recebido voz de prisão pela desobediência à ordem de parada dada a ele, foi submetido a uma revista policial. Logo após o procedimento policial, o envolvido, ao ser perguntado sobre o porquê da tentativa de fuga, disse aos militares que estaria se evadindo por ter sido ele o autor dos furtos a alguns comércios no Centro e bairro Bosque de Rio Branco.

O indivíduo foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com alguns objetos que fora apreendido com ele, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.