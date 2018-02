PM prende grupo com entorpecentes, munições e colete balístico durante patrulha no bairro Vitória

Policiais da Companhia Rondas de ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam na tarde de quinta-feira, 15, três pessoas envolvidas com o crime organizado e apreenderam munições, entorpecentes, dinheiro e diversos objetos, na rua do Divisor, bairro Vitória.

Durante o patrulhamento de rotina, a guarnição se deparou com três pessoas paradas em uma área conhecida pela comercialização de entorpecentes. Ao se aproximar do local, os agentes tentaram se evadir e entraram em um quarteirão. Durante a abordagem, o portão do quarteirão foi fechado por meio de um controle remoto, mas os policiais conseguiram avistar a movimentação em um dos quartos.

Foi solicitado que abrissem o portão e, pela porta do quarto, os militares viram uma balança de precisão, entorpecentes (maconha) e dinheiro em espécie. A equipe solicitou o apoio do Batalhão Ambiental e do Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Juntas, as equipes policiais encontraram no quarteirão: entorpecentes, dois carregadores, 30 munições de cal.380, capa de colete e um colete balístico, seis aparelhos celulares, 350 reais em dinheiro, câmeras de monitoramento, balança de precisão, documentos pessoais e veiculares.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam todo o material apreendido, juntamente com os suspeitos, para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem tomadas as medidas cabíveis a situação.