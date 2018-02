Pescadores com pagamentos do Seguro Defeso atrasado precisam fazer atualização cadastral no INSS

Nascimento falou ainda que se não fossem os problemas cadastrais, muitos já teriam recebido o dinheiro. Ele informou ainda que a colônia não tem como saber quantos pescadores estão com problemas pois, diariamente, o INSS libera os cadastros e informa os que estão com problemas.

“Essa falta de pessoal no INSS é um velho problema que, infelizmente, não está dando conta de atender os pescadores. Essa reunião é para tirar um encaminhamento para amenizar o sofrimento dos pescadores. Cerca de 30% deles estão com problemas cadastrais”, falou.

Fernando Júnior, gerente do INSS, explicou que alguns segurados estão com problemas no CNIS. O representante acrescentou que o órgão não sabe quantos pescadores estão com problemas, mas a intenção do órgão é fazer a atualização nos próximos 30 dias.