Equipe do Navio-Hospital da Marinha faz atendimento a internos do ISE no interior do Acre

Com o nível do Rio Juruá marcando 6,19 metros, na manhã de sexta-feira (16), abaixo do normal para o período do ano, o deslocamento do navio está comprometido. Para se deslocar, a embarcação precisa que o nível esteja em pelo menos entre 7 e 8 metros, no percurso entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo.