Em Cruzeiro do Sul, família procura por jovem saiu de casa para pular carnaval e não voltou mais

Familiares de Mateus Santos Oliveira, de 21 anos, estão preocupados. O jovem saiu de casa, no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, para pular o carnaval na segunda-feira (12) e, desde então, não voltou mais.

A avó de Oliveira, Marluce da Conceição, de 67 anos, disse que foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento do neto.

Marluce falou que o neto foi visto com amigos no carnaval, na Praça Orleir Cameli. Ela disse ainda que o neto havia sido baleado e, após ter alta do hospital, foi para o carnaval, onde foi visto com um homem e, desde então, a família não teve mais notícias dele.