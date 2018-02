ATUALIZADA: Motorista Uber é preso após roubo em residência; comparsa foi surrado

Em Rondônia

Um dos suspeitos foi pego por populares e surrado.

Na tarde desta quinta-feira (15), dois suspeitos foram presos acusados de praticarem roubo em uma residência na Rua Panamá, próximo a 7 de Setembro, bairro Nova Porto Velho, na capital. Um dos suspeitos foi pego por populares e surrado.

Conforme as primeiras informações, três suspeitos em um automóvel modelo HB20 invadiram a casa armados com uma faca tipo peixeira, renderam uma mulher, uma criança de nove anos e roubaram TVs, notebook, celulares, dinheiro e outros pertences.

Na fuga, eles foram seguidos por um dos donos da casa que estava chegando e com apoio de populares foi possível capturar dois dos envolvidos. Um deles, Gleidson C. S. S., 27, que se identificou como motorista Uber, foi detido na Rua Venezuela, próximo a Avenida Rio de Janeiro, após um dos pneus do carro estourar. Já o outro, Danilo Rauan S. O., 20, correu, mas foi interceptado na Rua da Beira com Três e Meio.

Ele foi surrado pela população. As vítimas afirmam não saber como o trio conseguiu abrir o portão da casa. O motorista Uber alega inocência, afirmando que apenas havia sido contratado para fazer uma ocorrida. Gleidson foi preso devido ter entrado em várias contradições. Todos os objetos foram recuperados dentro do HB20.