Após enxurrada, Prefeitura de Rio Branco decreta situação de emergência

A prefeitura informou que decidiu decretar situação de emergência para prestar maior assistência às famílias. A pasta já estava dando apoio desde a terça (13). Com o decreto, n• 154 de 15 de fevereiro de 2018, o município pretende dar celeridade no processo de resposta e assistência aos atingidos.

O Rio Acre está com 12,54 metros, nesta sexta (16), de acordo com a Defesa Civil Municipal. Com a enxurrada, os igarapés Almoço e Judia, no 2º Distrito, e Amaro, Batista, Dias Martins e São Francisco, 1º Distrito, transbordaram. A média de chuvas para o mês de fevereiro é de 280mm e já choveu até esta sexta (16) 438mm.