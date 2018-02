Adolescente de 14 anos é morto a tiros dentro de casa no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul; polícia investiga

Um adolescente de 14 anos foi executado na madrugada desta quinta-feira, dia 16, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. O menor estava em casa quando homens armados invadiram a casa, o adolescente pulou a janela, mas ainda foi alvo dos bandidos.

O comandante da Polícia Militar, major Manoel Jorge, disse que o caso trata-se de uma clara execução. “As informações que conseguimos apurar até o momento é que o menor estava em casa quando esses indivíduos invadiram a casa e tentaram o matar”, disse.

O adolescente teria ainda pulado a janela para tentar fugir dos bandidos mas foi atingido com vários disparos. “Não pudemos saber ao certo quantos disparos nas foram muitos disparos, havia várias perfurações”, afirmou.

O adolescente, segundo a informação da polícia, faria aniversário daqui a cinco dias. “Situação extremamente triste, é muito triste que algo assim aconteça com uma criança”, concluiu. A Polícia Civil já investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. As informações são do Juruá Online.