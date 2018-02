Tomou Doril: Presidiário rompe tornozeleira eletrônica e some

Didoso esteve cumprindo sentença judicial no presídio de Sena Madureira por tráfico de drogas e furto qualificado

O sentenciado da justiça Antônio Oliveira da Cruz Filho, vulgo Didoso, que cumpria pena no regime semiaberto em Sena Madureira rompeu a chamada tornozeleira eletrônica de monitoramento, nesta quinta-feira, 15 e é considerado foragido.

O presídio Evaristo de Moraes através do setor de monitoramento eletrônico de presos, confirmou a ausência do monitorado e disse que Didoso passa a ser procurado pela população, e que a população pode fornecer informações sobre o paradeiro do mesmo por meio do número 190, da Polícia Militar.

Didoso esteve cumprindo sentença judicial no presídio de Sena Madureira por tráfico de drogas e furto qualificado, mas conseguiu progressão de pena para o regime semiaberto. No entanto, o sistema de monitoramento verificou que o aparelho que estava fixado na perna do mesmo havia sido violado, e ao verificar no endereço do reeducando constatou que ele descumpriu acordo judicial e sumiu do mapa.