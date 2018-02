SOFRIMENTO: Mulher grita de dor ao ter perna presa em moto após acidente – VÍDEO

A vítima seguia na garupa de uma motocicleta Honda Biz, que era pilotada pelo marido.

Uma mulher passou por momentos de desespero e dor após acidente de trânsito no final da tarde desta quinta-feira (15), envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta no cruzamento da Avenida Abunã com Buenos Aires, bairro Embratel, na capital.

Conforme informações colhidas no local, a vítima seguia na garupa de uma motocicleta Honda Biz, que era pilotada pelo marido, quando a moto colidiu com uma bicicleta ocupada por dois jovens. Devido a queda, a mulher acabou ficando com a perna direita presa entre a descarga e o pedal de partida da motocicleta. A vítima gritava de dor e populares tiveram muito trabalho para conseguir soltar a perna da vítima. Os jovens fugiram do local.

A mulher recebeu atendimento de um Bombeiro Civil que passava pelo local e foi socorrida pelo próprio esposo para a UPA da região.