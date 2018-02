Sebrae contrata Agente de Orientação Empresarial com vagas para Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul

O Sebrae, por meio do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional do Acre, está com inscrições abertas para Agente de Orientação Empresarial do Programa Negócio a Negócio. As inscrições são gratuitas e vão de 15 até 26 de fevereiro, pelo site www.ielac.org.br.

Os agentes atuarão com orientação e diagnósticos empresariais que avaliam a capacidade das micro empresas e empreendedores de Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul.

VAGAS – Na região do Alto Acre são quatro vagas para cadastro de reserva e uma vaga para contratação imediata. Já na região do Baixo Acre e Purus, são quatro vagas para contratações imediatas e oito para cadastro de reserva. E na regional do Juruá/Tarauacá/Envira, também são quatro contratações imediatas e oito para reserva.