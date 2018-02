Rio Acre começa apresentar sinal de vazante, mas igarapés em Rio Branco continuam transbordando

Depois das chuvas intensas que acabaram atingido vários bairros de Rio Branco e lavando as águas dos principais afluentes para o Rio Acre, o manancial que elevou seu nível em mais de 3 metros nas últimas 48h, começa a apresentar sinal de vazante.

O rio Acre, que registrou nas primeiras horas desta quinta-feira, 15, 13,08 metros, mostrou uma baixas às 9h, ficando na cota de 13,01 metros.

Em Assis Brasil, o rio começou a elevar novamente seu nível marcando pouco mais de 5 metros e em Brasileia o registro é de 7,37 metros.

O Riozinho do Rola, principal afluente do rio Acre, também aumento seu nível e registrou 12,23 metros.

Os igarapés Batista, do Almoço e Judia, além do São Francisco estão acima da cota de transbordamento, deixando centenas de famílias desabrigadas.

No bairro da paz, às margens do igarapé Batista, os moradores reclamam da falta de assistência do poder público e pedem auxílio de água e alimentos.

Maria Joana disse que tem pessoas que ficaram somente com a roupa do corpo. “Estamos aqui precisando de água para beber, roupa para vestir e de comer. Tem pessoas aqui que ainda não comeu desde ontem”, disse Joana emocionado.