Quinta-feira: possibilidade de pancadas de chuva por todo o Acre e risco de enchentes, decreta Davi Friale

Rondônia, Amazonas e Mato Grosso registram condições parecidas. Calor predomina em Goiás e Distrito Federal

O alerta desta quinta-feira (15) vai para Rio Branco e Sena Madureira: os níveis dos rios Acre e Iaco devem ficar próximo da cota de alerta, podendo transbordar até do fim desta semana, mas sem tendências, por enquanto, a enchentes de proporções alarmantes.

A previsão é de Davi Friale. De acordo com ele, a previsão pra esta quinta é de

Muita chuva para o Acre. “Probabilidade de ocorrência de chuvas fortes e volumosas, em muitas áreas, podendo causar transtornos à população de pontos vulneráveis, como rápida inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra.”

Ele conta que, até pelo menos no próximo sábado (17), as chuvas continuam.

“Tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes e volumosas em muitas áreas, ocorrerão até por volta do próximo sábado (17), com possibilidade de raios e trovoadas. Em alguns pontos poderão ocorrer transtornos à população”.

Confira dados do interior:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC.