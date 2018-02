Proprietários têm até o dia 25 de fevereiro para quitar débitos ou veículos irão a leilão, informa Detran

No início deste mês, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) notificou os proprietários de veículos que estão sob custódia do órgão para que resgatem, mediante a quitação de todos os débitos, os veículos apreendidos nas cidades de Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Rio Branco.

Na publicação, o Detran deu um prazo de 20 dias, que encerra nesta segunda-feira, 25 de fevereiro. Quem não realizar a quitação dos débitos terão seus veículos leiloados. No total são 120 veículos.

Para reaver os veículos em Rio Branco, os donos devem comparecer ao Pátio de Veículos Removidos do Detran, na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião. Nas demais cidades, os veículos podem ser resgatados na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município.