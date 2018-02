Policia Federal apreende mais de 280 quilos de cocaína na BR-364

Na noite desta quarta-feira de cinzas, 14, a Polícia Federal realizou a apreensão de 281 quilos de drogas em uma carreta na BR-364 na Vila Campinas, distrito de Plácido de Castro, Acre.

Os agentes da PF receberam uma informação de que uma possível carreta com drogas estava de saída do Acre pela BR 364. Imediatamente a Polícia Federal solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal que, de pronto, passou a realizar vigilância em pontos sensíveis da BR 364.

A Polícia Rodoviária Federal realizou, então, o acompanhamento da carreta quando esta passou pelo posto de fiscalização. As equipes da Polícia Federal passaram a, junto com a PRF, localizar com precisão o veículo rastreando-o pela rodovia.

Em um posto de gasolina de Vila Campinas, onde a carreta encontrava-se estacionada, os policiais localizaram o veículo e quando observaram atentamente, perceberam que o compartimento da frente do veículo estava ligeiramente diferente do habitual.

Procederam, então, a retirada de uma das chapas quando imediatamente encontraram um primeiro pacote com cocaína.

O motorista, E.N.K., de 31 anos incompletos, casado, natural de Cacoal-RO foi encontrado, e , em seguida, levado à Superintendência da PF onde foi lavrado auto de prisão em flagrante e encaminhado, posteriormente, ao presídio onde aguardará à disposição da justiça.

Ao todo, foram encontrados aproximadamente, 281 quilos de cocaína entre pasta-base e cloridrato (pó) que possui valor de mercado (no sudeste brasileiro), em média, em torno de 11 milhões e 240 mil reais.