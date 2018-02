Nível do rio Iaco encheu mais de 1 metro de ontem para hoje

O Plano de Contingência já foi elaborado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura no sentido de atender as famílias em caso de necessidade.

As chuvas que atingiram recentemente a região de Sena Madureira provocaram um aumento considerável no volume das águas do rio Iaco. Nesta quinta-feira, 15, de acordo com medição da Defesa Civil Municipal, o nível amanheceu em 11,88 metros. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 1,48 metros no índice pluviométrico do Iaco.

Mesmo diante desse patamar, a situação em Sena Madureira ainda é controlada já que a cota de alerta é de 14 metros. “Praticamente todos os dias tem chovido em Sena Madureira. Por enquanto, não há nenhuma família desabrigada, pois os moradores só começam a sair de casa quando o nível chega a 15,20 metros que é a cota de transbordamento”, informou Carlos Davila, coordenador da Defesa Civil.

Em época de enchente, os Bairros mais afetados são: Praia do Amarílio, Cafezal, parte do Segundo Distrito, São Felipe, Bom Sucesso, Siqueira Campos e Piauí.

Nos últimos anos, as maiores enchentes foram registradas em 1997 e 2012 quando centenas de famílias ficaram desabrigadas.