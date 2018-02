Jovem que tomava banho no Igarapé São Francisco que transbordou continua desaparecido

O jovem Raimundo Rodrigues, de 18 anos, continua desaparecido após tomar banho nas águas do Igarapé São Francisco, em Rio Branco. O manancial está transbordando desde a noite de terça-feira, dia 13, quando um forte temporal atingiu a Capital acreana causando enxurradas em vários pontos da cidade.

Raimundo estava com alguns amigos tomando banho no igarapé quando, por volta das 12 horas de quarta-feira, mergulhou e não retornou à superfície. Os amigos ficaram desesperados e avisaram familiares que não tardaram em chamar por socorro do Corpo de Bombeiros.

Segundo apurou o ac24horas, as buscas estão ocorrendo com muita dificuldade já que o nível do manancial está bastante elevado e a correnteza muito forte desde a terça, prejudicando a visibilidade e a observação dos mergulhadores.