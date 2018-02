Hospital do Acre atendeu mais de 2,2 mil indígenas em 2017 em área adaptada

A informação é do Núcleo de Atenção à Saúde Indígena, que afirmou que a média de atendimentos no ano passado foi de 190 índios por mês.

Com um acolhimento diferenciado em respeito às tradições e cultura dos povos indígenas, a área da unidade é adaptada com ornamentação de objetos das aldeias e o atendimento é personalizado a esses povos.

A coordenadora do Núcleo, Débora Guimarães explica a importância da ação para o acesso dessas pessoas à saúde e assistência do estado. De acordo com ela, no ano passado foram 56 internações na unidade hospitalar e 73 óculos entregues.