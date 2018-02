Gleici Damasceno se declara para o brother Wagner e cobra atitude: “Qual é a tua?”

Durante a madrugada desta quinta-feira (15), na festa “Samba”, a acreana Gleici arquitetou um plano para saber as reais intenções de Wagner. Incentivada por Ana Clara, a sister desceu para a sala da casa e chamou o brother, que estava deitado, para conversar.

“Quero conversar contigo. Quero saber qual é a tua, olhando no meu olho”, perguntou a sister, sem rodeios. Constrangido, Wagner se declarou: “A minha é a que sempre foi desde o começo, desde o momento zero. Começou só amigos, mas passou disso já faz tempo. Mas como a gente não tá numa posição favorável de exposição eu tenho muito medo e acho que você também tem, é isso”.

A estudante respondeu que não tem medo de nada e Wagner explicou: “Mas eu acho que tem um lance da hora certa pra não se queimar porque é legal isso que a gente tem”. “Eu entendo isso. Tá sendo muito legal, o que a gente sente aqui é muito intenso. O que eu tô sentindo por você são coisas que demorariam talvez muito tempo pra eu sentir por outra pessoa em outra situação”, disse Gleici.

“Talvez se a gente se visse menos a gente ia nutrir o mesmo sentimento, mas é que aqui é muito intenso e eu tenho, não medo porque somos dois adultos, mas da gente meter os pés pelas mãos e sermos visados pelos outros e só cabe a mim e a você saber o que a gente sentiu desde o momento zero”, disse o paranaense, fazendo carinho nas mãos da sister.

Envergonhados, os brothers passaram algum tempo se olhando e Wagner comentou: “Eu acho que na hora certa vai acontecer e vai ser bem massa. Eu só não quero queimar a largada”. Gleici admitiu que não consegue disfarçar seus sentimentos. “É muito ruim tu tá aqui dentro o tempo todo, se eu for no banheiro eu vou te ver, se eu tô no quarto eu vou te ver, eu nem preciso sair de onde eu tô pra ouvir tua voz”, disse ela.

“Você acha que eu disfarço? Todo mundo vê minha cara de idiota”, brincou o brother. “Já deu certo, vai ser bem massa quando acontecer”, declarou Wagner. “Eu só queria saber de você”, disse Gleici. “Já está dito, eu não vou negar jamais”, concluiu o paranaense. Os dois sorriram e ficaram batendo papo com as mãos entrelaçadas.